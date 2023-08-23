Модель следующего поколения будет жестче на кручение и будет иметь более длинную колесную базу.

После выпуска электрического Taycan в 2019 году будущее Panamera некоторое время казалось мрачным, поскольку многие задавались вопросом, покинет ли Porsche модель с традиционным двигателем в своей линейке.

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Когда появились первые шпионские снимки, у многих возник соблазн поверить, что это просто подтяжка лица, но немецкий бренд люкс говорит, что это настоящий автомобиль нового поколения.

Autocar имел возможность прокатиться на раннем прототипе Panamera 2024 года и узнать некоторые предыдущие технические характеристики. Новая модель получила удлиненную колесную базу и большую заднюю дверь, что облегчает посадку и высадку для задних пассажиров. Недавно разработанные стальные элементы, наполненные пеной, ужесточили автомобиль, чем раньше, с дополнительными задними раскосами, которые служат той же цели.

Томас Фреймут, вице-президент линейки моделей Panamera, говорит, что были внесены изменения в шасси, конструкцию кузова, трансмиссию и программное обеспечение. Автомобиль третьего поколения ездит на основе эволюции архитектуры MSB и может похвастаться управляемыми задними колесами, а также полностью скользящим полным приводом с распределением крутящего момента. Двухкамерная пневматическая подвеска будет стандартной, а опциональная однокамерная, унаследованная от Cayenne 2024 года, может похвастаться двухступенчатыми амортизаторами со скорейшей реакцией.

Версии V6 и V8 с обычным двигателем останутся дополнены не менее чем четырьмя гибридными моделями. На замену Turbo S E-Hybrid придет новый лучший уровень комплектации под названием Turbo E-Hybrid с суммарной мощностью 650 лошадиных сил. Он будет существенно обновлен V8 с парой турбин и электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Электродвигатель будет иметь 188 л.с. это на 54 л.с., больше чем у предшественника.

Этот флагман получил батарею емкостью 25,9 кВт-ч (с 17,9 кВт-ч) с увеличенным запасом хода на электрическом токе на 70 процентов, так что ожидайте запас худой 85 километров по циклу WLTP. Этот новый аккумулятор можно заряжать на 11 кВт и весит он 300 килограммов, что делает его на 22 кг тяжелее старого.

Прототип Turbo E-Hybrid был оснащен 20-дюймовыми колесами с мягкими шинами Michelin Pilot Sport 275/40 спереди и 315/35 сзади. Он весил более 2300 кг и имел совокупный крутящий момент более 900 Ньютон-метров. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч.

Компания Porsche планирует представить новую Panamera поближе к концу года.