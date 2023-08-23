Модель наступного покоління буде більш жорсткою на кручення і матиме довшу колісну базу.

Після випуску електричного Taycan у 2019 році майбутнє Panamera деякий час здавалося похмурим, оскільки багато хто задавався питанням, чи залишить Porsche модель з традиційним двигуном у своїй лінійці.

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Коли з’явилися перші шпигунські знімки, у багатьох виникла спокуса повірити, що це просто підтяжка обличчя, але німецький люксовий бренд каже, що це справжній автомобіль нового покоління.

Autocar мав можливість покататися на ранньому прототипі Panamera 2024 року та дізнатися про деякі попередні технічні характеристики. Нова модель отримала подовжену колісну базу та більші задні двері, що полегшує посадку та висадку для задніх пасажирів. Нещодавно розроблені сталеві елементи, наповнені піною, зробили автомобіль жорсткішим, ніж раніше, з додатковими задніми розкосами, які служать тій же меті.

Томас Фреймут, віце-президент лінійки моделей Panamera, каже, що були внесені зміни до шасі, конструкції кузова, трансмісії та програмного забезпечення. Автомобіль третього покоління їздить на основі еволюції архітектури MSB і може похвалитися керованими задніми колесами, а також повністю змінним повним приводом із розподілом крутного моменту. Двокамерна пневматична підвіска буде стандартною, а опціональна однокамерна, успадкована від Cayenne 2024 року, може похвалитися двоступінчастими амортизаторами зі швидшою реакцією.

Версії V6 і V8 зі звичайним двигуном залишаться, доповнені не менше ніж чотирма гібридними моделями. На заміну Turbo S E-Hybrid прийде новий найкращий рівень комплектації під назвою «Turbo E-Hybrid» із сумарною потужністю 650 кінських сил. Він матиме суттєво оновлений V8 з парою турбін та електродвигуном, вбудованим у восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням. Електродвигун буде мати 188 к.с. це на 54 к.с., більше ніж у попередника.

Цей флагман отримав батарею ємністю 25,9 кВт-год (з 17,9 кВт-год) із збільшеним запасом ходу на електричному струмі на 70 відсотків, тож очікуйте запас худу 85 кілометрів за циклом WLTP. Цей новий акумулятор можна заряджати на 11 кВт і важить він 300 кілограмів, що робить його на 22 кг важчим за старий.

Прототип Turbo E-Hybrid був оснащений 20-дюймовими колесами з м'якими шинами Michelin Pilot Sport 275/40 спереду та 315/35 ззаду. Він важив понад 2300 кілограмів і мав сукупний крутний момент понад 900 Ньютон-метрів. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,1 секунду, а максимальна швидкість сягає 315 км/год.

Компанія Porsche планує представити нову Panamera ближче до кінця року.