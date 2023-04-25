Автолюбители всего мира затаили дыхание в ожидании нового электромобиля. Новый Tesla Roadster наконец-то увидит свет уже в середине этого года. Почему его так ждут?

Ожидания затянулись на долгие шесть лет с момента анонса автомобиля. Поклонники Тесла простили компании многолетнюю задержку и надеются все-таки увидеть модель в течение следующих месяцев.

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Электромобиль обещает стать революционным и поразительным. У машины будет футуристический дизайн, а общая композиция будет выглядеть эффектно и даже немного агрессивно. Невероятно стильный вид придаст низкий центр тяжести, который наверняка поразит любителей спортивных авто. Поездка на такой машине может подарить небывалый экстрим и азарт, сравнимый с тем, как играть в онлайн казино на большие деньги. Именно подобные ощущения стремятся испытать автомобилисты с выходом этой машины, на которой можно будет отлично разогнаться и поразить не только скоростью, но и невероятным дизайном.

Какие нововведения нас ждут

Что касается инноваций, отличающих авто от предшественника, то их предостаточно:

Скорость до 400 км/ч;

Запас хода 1000 км;

Три электродвигателя;

Низкий центр тяжести.

А чего стоит дизайн этого автомобиля! Салон уже не двухместный, а порадует целыми четырьмя сиденьями. Для семьи с детьми конечно будет тесно, ведь модель не позиционирует себя как семейный автомобиль. Но все же с комфортом прокатиться вчетвером на ней будет можно.

Ходят слухи, что изначально заложенная высокая скорость автомобиля будет ограничена, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров. Такое решение многие считают правильным, ведь по своей сути этот автомобиль не является гоночным, а безопасность пассажиров должна стоять на первом месте.

Основной загадкой остается, будет ли в машине автопилот. Исходя из последних тенденций можно лишь предполагать, что с большой вероятностью оно должно быть. Однако пока производитель молчит по этому поводу. Очевидно, что родстер претерпел значительные улучшения, если сравнивать его с давним оригиналом.

Какова была первая версия автомобиля?

Первая модель не получила большого коммерческого успеха, ведь было продано чуть более двух тысяч экземпляров. И это за четыре года! Такие низкие результаты объяснялись тем, что не было необходимой инфраструктуры для зарядки автомобилей, создание которой заняло годы. Однако не стоит ее недооценивать, именно этот электромобиль оказал влияние на индустрию автомобилестроения в целом и подтолкнул производителя продолжать работать над созданием более доступных и практичных моделей.

Десять лет тому назад производство прекратилось, а компания сконцентрировалась на расширении сети зарядных станций, а также на выходе других более практичных моделей.

Еще пять лет разрабатывался проект второй версии “Родстера” и даже представлена новая модель автомобиля. Уже тогда было анонсировано, что она сможет разгоняться до четырехсот километров в час. И вот еще через шесть лет мы наконец-то должны увидеть эту сверхмощную машину.