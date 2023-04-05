Model Y является самым продаваемым электромобилем Tesla, поэтому имеет смысл использовать платформу следующего поколения для более дешевой версии.

Мы не будем знать наверняка какие окончательные планы Tesla, пока компания не объявит об этом официально. Однако последний отчет цитирует нескольких инсайдеров отрасли, утверждающих, что у них есть подробности по этому вопросу, модель Tesla следующего поколения будет небольшим кроссовером.

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Когда Tesla Model 3 была самым продаваемым электромобилем в мире, Tesla представила кроссовер Model Y, который, по сути, просто больше и практичнее кроссоверной версии седана Model 3. Теперь Model Y является лидером продаж Tesla, то почему бы не предложить более доступную версию кроссовера ?

Tesla уже сообщила, что работает над меньшей платформой следующего поколения, на которой прибудут электромобили, гораздо дешевле в производстве, чем Model 3 и Model Y. Очевидно, их также будет гораздо дешевле купить. Электромобили следующего поколения впервые выйдут из будущей гигафабрики Tesla в Мексике, которую автопроизводитель стремится построить в рекордно короткие сроки.

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Хотя Tesla и генеральный директор Илон Маск упоминали EV стоимостью 25 000 долларов и говорили о новой платформе, более дешевых продуктах и т.п., конкретной информации было мало. Более того, кажется, всякий раз, когда СМИ считают, что они в курсе подробностей, они меняются.

Учитывая это, Teslarati только что пролил свет на недавний отчет из Китая, содержащий некоторые подробности о будущей модели и платформе. В отчете, опубликованном 36 Krypton, утверждается, что Tesla планирует производить 4 миллиона единиц будущего маленького кроссовера в год. Издание пишет: "Недорогая модель является уменьшенной версией Model Y. Tesla работает над созданием годовой производственной мощности до 4 миллионов единиц".

Источники издания также поделились, что в то время как Giga Mexico будет выпускать около 2 миллионов экземпляров кроссовера следующего поколения в год, остальные 2 миллиона единиц будут поровну распределены между Giga Berlin и Giga Shanghai.

Наконец, в отчете отмечено, что пройдет минимум год, прежде чем планы относительно меньшего кроссовера Tesla нового поколения воплотятся в жизнь. Это объясняется тем, что даже если автопроизводитель построит и откроет Giga Mexico в рекордные сроки, запуск нового автомобиля с нового завода через год будет очень оптимистичным.