Tesla готовит новую платформу, которая удешевит электрокары вдвое. Инвесторам первые характеристики платформы нового поколения раскроют в марте.

Компания Tesla готова раскрыть подробности о новой, уже третьей платформе, разработка которой находится в приоритете у ее инженеров. Определенная информация о ней будет обнародована на «Дне инвестора», запланированном на 1 марта 2023 года. Пока о ней известно мало: как уверяет глава Tesla Илон Маск, она будет стоить вдвое меньше существующих и позволит производить два электромобиля по цене одного.

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Первой новой платформы Tesla станет электромобиль, который окажется вдвое дешевле в производстве, чем нынешние Model 3 и Y. Это позволит компании установить относительно невысокий ценник: предварительно стоимость новинки заявлена на уровне 25 тысяч долларов, в то время как Model 3 сейчас оценивается по меньшей мере в 43 тысячи долларов.

Понижение себестоимости поможет Tesla увеличить темпы производства. По словам Маска, тираж электрокаров на новой платформе превысит объемы выпуска всех нынешних моделей. По итогам 2023 года компания планирует собрать от 1,8 до двух миллионов электромобилей в зависимости от обстоятельств.

В прошлом году Tesla выпустила 1,36 миллиона машин, и это уже значительный скачок по сравнению с 2021-м: производство благодаря ускорившимся «Гигафабрикам» в Берлине и Техасе выросло на 47 процентов. Продать в 2022 году удалось 1,31 миллиона электрокаров по всему миру.

Что касается самой дешевой будущей Tesla, то известно, что ее сборка начнется не раньше 2024 года. В этом же году компания должна наконец-то поставить на конвейер пикап Cybertruck, со дня премьеры которого прошло уже более трех лет.