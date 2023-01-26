Tesla щойно опублікувала звіт про прибутки за четвертий квартал 2022 року, і цифри солідні.

Tesla знову отримала прибуток, і це триває тринадцять кварталів поспіль. Tesla в основному виправдала очікування минулого кварталу.

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Основні фінансові деталі зі звіту за 4 квартал 2022 року такі:

24,3 мільярда доларів доходу

$1,19 прибутку на акцію (не за GAAP)

І ось що, на думку аналітиків, очікувалося від Tesla:

Прибуток на акцію: ~ $1,13 до $1,19 на акцію

Дохід: ~ 24,669 мільярда доларів до 24,879 мільярда доларів

Тесла стверджує що 4-й квартал 2022 року став ще одним рекордним кварталом, а 2022 рік став ще одним рекордним роком. “В останньому кварталі ми досягли найвищого квартального доходу, операційного доходу та чистого прибутку за всю історію”, – йдеться у звіті для акціонерів.

Раніше Tesla оголосила про виробництво та постачання за 4 квартал 2022 року. Tesla випустила рекордні 405 278 автомобілів у 4 кварталі 2022 року, 1,3 мільйона за весь 2022 рік. Здійснивши 405 278 глобальних поставок Model Y, Model 3, Model S і Model X разом, Tesla перевершила очікування та встановила новий історичний рекорд поставок.