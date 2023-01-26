Tesla только что опубликовала отчет о прибылях за четвертый квартал 2022 года, и цифры солидные.

Tesla снова получила прибыль, что означает тринадцать кварталов подряд, в которых Tesla отчитывалась о прибыли. Tesla в основном оправдала ожидания в прошлом квартале.

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Основные финансовые детали из отчета за 4 квартал 2022 года таковы:

24,3 миллиарда долларов дохода

$1,19 прибыли на акцию (не по GAAP)

И вот что, по мнению аналитиков, ожидалось от Tesla:

Прибыль на акцию: ~ $1,13 до $1,19 на акцию

Доход: ~ 24,669 миллиарда долларов до 24,879 миллиарда долларов

Тесла утверждает, что 4-й квартал 2022 года стал еще одним рекордным кварталом, а 2022 год стал еще одним рекордным годом. “В последнем квартале мы достигли самого высокого квартального дохода, операционного дохода и чистой прибыли за всю историю”, – сообщает компания в отчете для акционеров.

Ранее Tesla объявила о производстве и поставках за 4 квартал 2022 года. Tesla выпустила рекордные 405278 автомобилей в 4 квартале 2022 года, 1,3 миллиона за весь 2022 год. Осуществив 405 278 глобальных поставок Model Y, Model 3, Model S и Model X вместе, Tesla превзошла ожидания и установила новый исторический рекорд поставок.