Tesla готує нову платформу, яка здешевить електрокари вдвічі. Інвесторам перші характеристики платформи нового покоління розкриють у березні.

Компанія Tesla готова розкрити подробиці про нову, вже третю платформу, розробка якої перебуває в пріоритеті у її інженерів. Певну інформацію про неї буде оприлюднено на «Дні інвестора», запланованому на 1 березня 2023 року. Поки про неї відомо мало: як запевняє глава Tesla Ілон Маск, вона коштуватиме вдвічі менше існуючих і дозволить випускати два електромобілі за ціною одного.

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Першим на новій платформі Tesla стане електромобіль, який виявиться вдвічі дешевше у виробництві, ніж нинішні Model 3 та Y. Це дозволить компанії встановити відносно невисокий цінник: попередньо вартість новинки заявлена на рівні 25 тисяч доларів, в той час, як Model 3 зараз оцінюється щонайменше в 43 тисячі доларів.

Зниження собівартості допоможе Tesla збільшити темпи виробництва. За словами Маска, наклад електрокарів на новій платформі перевищить обсяги випуску всіх нинішніх моделей. За підсумками 2023 року компанія планує зібрати від 1,8 до двох мільйонів електромобілів залежно від обставин.

Торік Tesla випустила 1,36 мільйона машин, і це вже значний стрибок порівняно з 2021-м: виробництво завдяки «Гігафабрикам», що прискорилися, в Берліні і Техасі зросло на 47 відсотків. Продати 2022-го вдалося 1,31 мільйона електрокарів по всьому світу.

Що стосується найдешевшої майбутньої Tesla, то відомо, що її складання розпочнеться не раніше 2024 року. Цього ж року компанія має нарешті поставити на конвеєр пікап Cybertruck, з дня прем'єри якого минуло вже понад три роки.