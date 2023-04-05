Model Y є найбільш продаваним електромобілем Tesla, тому має сенс використовувати платформу наступного покоління для меншої та дешевшої версії.

Ми не будемо знати напевно, які остаточні плани Tesla, поки компанія не оголосить про це офіційно. Однак останній звіт цитує кількох інсайдерів галузі, які стверджують, що мають подробиці з цього питання, модель Tesla наступного покоління буде невеликим кросовером.

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Коли Tesla Model 3 була найбільш продаваним електромобілем у світі, Tesla представила кросовер Model Y, який, по суті, є просто більшою та практичнішою кросоверною версією седана Model 3. Тепер Model Y є лідером продажів Tesla, то чому б не запропонувати більш доступну версію кросовера?

Tesla вже повідомила, що працює над меншою платформою наступного покоління, на якій прибудуть електромобілі, які набагато дешевші у виробництві, ніж Model 3 і Model Y. Очевидно, їх також буде набагато дешевше купити. Електромобілі наступного покоління вперше вийдуть із майбутньої гігафабрики Tesla в Мексиці, яку автовиробник прагне побудувати в рекордно короткі терміни.

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Хоча Tesla та генеральний директор Ілон Маск згадували EV вартістю 25 000 доларів і говорили про нову платформу, дешевші продукти тощо, конкретної інформації було мало. Більше того, здається, щоразу, коли ЗМІ вважають, що вони в курсі подробиць, вони змінюються.

З огляду на це, Teslarati щойно пролив світло на нещодавній звіт із Китаю, який містить деякі подробиці щодо майбутньої моделі та платформи. У звіті, опублікованому 36 Krypton, стверджується, що Tesla планує виробляти 4 мільйони одиниць майбутнього маленького кросовера на рік. Видання пише: «Недорога модель є зменшеною версією Model Y. Tesla працює над створенням річної виробничої потужності до 4 мільйонів одиниць».

Джерела видання також поділилися, що в той час як Giga Mexico буде випускати близько 2 мільйонів екземплярів кросовера наступного покоління на рік, решта 2 мільйони одиниць будуть порівну розподілені між Giga Berlin і Giga Shanghai.

Нарешті, у звіті зазначено, що мине щонайменше рік, перш ніж плани щодо меншого кросовера Tesla нового покоління втіляться в життя. Це пояснюється тим, що навіть якщо автовиробник побудує та відкриє Giga Mexico за рекордні терміни, запуск нового автомобіля з нового заводу через рік буде дуже оптимістичним.