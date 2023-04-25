Шанувальники авто зі всього світу затамували подих в очікуванні нового електромобіля. Новий Tesla Roadster нарешті побачить світ вже в середині цього року. Чому на нього так чекають?

Очікування затяглися на довгі шість років з моменту анонсу автомобіля. Шанувальники Тесла пробачили компанії багаторічну затримку і сподіваються побачити модель протягом наступних місяців.

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Електромобіль обіцяє стати революційним та вражаючим. Машина матиме футуристичний дизайн, а загальна композиція виглядатиме ефектно і навіть трохи агресивно. Неймовірно стильний вигляд надасть низький центр ваги, який, напевно, вразить любителів спортивних авто. Поїздка на такій машині може подарувати небувалий екстрим та азарт, порівнянний лише з тим, як грати в онлайн казино на великі гроші. Саме подібні відчуття прагнуть випробувати автомобілісти з виходом цієї машини, на якій можна буде відмінно розігнатися та вразити оточення не лише швидкістю, а й неймовірним дизайном.

Які нововведення на нас чекають

Що стосується інновацій, що відрізняють авто від попередника, то їх більш ніж достатньо:

Швидкість до 400 км/год;

Запас ходу 1000 км;

Три електродвигуна;

Низький центр ваги.

А чого вартий дизайн цього авто! Салон уже не двомісний, а потішить цілими чотирма сидіннями. Для сім’ї з дітьми, звичайно, буде тісно, адже модель не позиціонує себе як сімейний автомобіль. Але все ж таки з комфортом покататися вчотирьох на ній буде можна.

Ходять чутки, що спочатку закладена найвища швидкість автомобіля буде обмежена, щоб забезпечити максимальну безпеку водія та пасажирам. Таке рішення багато хто вважає правильним, адже за своєю суттю цей автомобіль не є гоночним, а безпека пасажирів має стояти на першому місці.

Основною загадкою залишається, чи буде у машині автопілот. Виходячи з останніх тенденцій можна лише припускати, що з великою ймовірністю він має бути. Однак поки що виробник мовчить із цього приводу. Очевидно, що авто зазнало значного поліпшення, якщо порівнювати його з давнім оригіналом.

Якою була перша версія автомобіля?

Перша модель не отримала великого комерційного успіху, адже було продано трохи більше двох тисяч екземплярів. І це за чотири роки! Такі низькі результати пояснювалися тим, що не було необхідної інфраструктури для зарядки автомобілів, створення якої зайняло роки. Однак не варто її недооцінювати, саме цей електромобіль вплинув на індустрію автомобілебудування в цілому і підштовхнув виробника продовжувати працювати над створенням більш доступних і практичних моделей.

Десять років тому виробництво припинилося, а компанія сконцентрувалася на розширенні мережі зарядних станцій, а також на виході інших більш практичних моделей.

Ще п’ять років розроблявся проект другої версії “Родстера” та навіть презентована нова модель автомобіля. Вже тоді було анонсовано, що вона зможе розганятися до неймовірних чотирьохсот кілометрів на годину. І ось ще через шість років ми нарешті повинні побачити цю надпотужну машину.