Какой будет самая маленькая электрическая Cupra

На выставке IAA Mobility 2025 7 сентября в Мюнхене испанский премиум-бренд Cupra намерен представить два совершенно новых автомобиля. Первый – электрический супермини Raval. Что касается второго, премьера которого запланирована на 8 сентября, то его в Autoevolution называют не более чем шоу-каром.

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Тизер, опубликованный компанией из Мартореля, показывает часть интерьера с размытой подсвеченной областью. Это может быть как подстаканником, так и рычагом переключения передач. На изображении также виден руль, похожий на автоспортивный.

Cupra Raval базируется на новой платформе MEB Entry от Volkswagen Group. В паре с кроссовером Skoda Epiq и хэтчбеком Volkswagen ID.2, Raval будет представлен в серийном варианте, но под камуфляжем.



Cupra Raval 2026 года. Фото: SH Proshots

Согласно пресс-релизу, выход на рынок и премьера запланированы на 2026 год. Cupra Raval не предназначен для Северной Америки, его будут производить на сборочном заводе SEAT в Марторели. Завод в Памплоне также переоборудуется для производства платформы MEB Entry.

Несколько похожая на субкомпактный Ibiza и Arona, новинка будет иметь два варианта аккумуляторов емкостью 38 и 58 кВт⋅ч. Он будет способен заряжаться до 125 киловатт и обеспечить запас хода около 440 километров на полном заряде аккумулятора.

Ожидается, что следующая серийная модель Cupra будет продаваться по цене более 25 000 евро.