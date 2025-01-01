Якою буде найменша електрична Cupra

На виставці IAA Mobility 2025 7 вересня у Мюнхені іспанський преміум-бренд Cupra має намір представити два абсолютно нових автомобілі. Перший – електричний суперміні Raval. Що стосується другого, прем'єра якого запланована на 8 вересня, то його в Autoevolution називають не більше ніж шоу-каром.

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Тизер, опублікований компанією з Мартореля, показує частину інтер’єру з розмитою підсвіченою областю. Це може бути як підсклянником, так і важелем перемикання передач. На зображенні також видно кермо, схоже на автоспортивне.

Cupra Raval базується на новій платформі MEB Entry від Volkswagen Group. У парі з кросовером Skoda Epiq та хетчбеком Volkswagen ID.2, Raval буде представлений у серійному варіанті, але під камуфляжем.



Cupra Raval 2026 року. Фото: SH Proshots

Згідно з прес-релізом, вихід на ринок та прем'єра заплановані на 2026 рік. Cupra Raval не призначений для Північної Америки, його вироблятимуть на складальному заводі SEAT у Марторелі. Завод у Памплоні також переобладнюється для виробництва платформи MEB Entry.

Дещо схожа на субкомпактний Ibiza та Arona, новинка матиме два варіанти акумуляторів ємністю 38 та 58 кВт⋅год. Він буде здатний заряджатися до 125 кіловат та забезпечити запас ходу близько 440 кілометрів на повному заряді акумулятора.

Очікується, що наступна серійна модель Cupra продаватиметься за ціною понад 25 000 євро.