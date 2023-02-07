За последние десять лет, с 2013 по 2022 год, в Украине, кроме обычных электромобилей, зарегистрировано 2322 транспортных средства разных типов, от электроскутеров и трициклов до грузовиков.

Инфографику привела советница министра по электромобильности в Министерстве инфраструктуры Украины Марина Китина, регистрации легковых автомобилей в эту цифру не вошли.

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Лучшую динамику показали электрогрузовики – 1828 единиц за 10 лет. Наиболее успешными были 2019 и 2022, когда регистрации достигли 471 и 430 единиц соответственно.

На втором месте электроскутеры – 224 единицы. Почти половину из них – 110 единиц – зарегистрировали в течение 2022 года.

Немного уступили им грузовые трициклы – 186 единиц в период с 2013 по 2022 год. Квадромобилей на всю страну у нас 48 единиц, а электромотоциклов – 32 единицы.

Но самый плохой результат за автобусами. Всего 4 единицы: одна в 2016 году, две в 2018 году и одна в 2020 году.