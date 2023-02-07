За останні десять років, із 2013 по 2022 рік, в Україні, окрім власне звичайних електромобілів, зареєстровано 2322 транспортні засоби різних типів, від електроскутерів та трициклів до вантажівок.

Інфографіку навела радниця міністра з питань електромобільності у Міністерстві інфраструктури України Марина Китіна, реєстрації легкових автомобілів до цієї цифри не увійшли.

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Найкращу динаміку показали електровантажівки – 1828 одиниць за 10 років. Найбільш успішними були 2019 та 2022 роки, коли реєстрації досягли 471 та 430 одиниць відповідно.

На другому місці електроскутери – 224 одиниці. Майже половину з них – 110 одиниць – зареєстрували протягом 2022 року.

Трохи поступилися їм вантажні трицикли – 186 одиниць у період із 2013 до 2022 року. Квадромобілів на всю країну у нас 48 одиниць, а електромотоциклів – 32 одиниці.

Але найгірший результат за автобусами. Всього 4 одиниці: один у 2016 році, два у 2018 році та один у 2020 році.