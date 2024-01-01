Какой размер пенсионного сбора за первую регистрацию предусмотрен в 2025 году

С 1 января 2025 года прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 года в размере 3028 грн. Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто остается неизменным. Ведь именно от прожиточного минимум зависит расчет указанного налога.

Читайте также: Изменились правила уплаты пенсионного сбора при регистрации авто

Итак, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто составляет на уровне:

3 % – объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4 % – объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5 % – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объект налогообложения – это стоимость легкового автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, грузо-таможенной декларации, акте экспертной оценки стоимости или других документов, подтверждающих эту стоимость.

Независимо от того, машина новая или подержанная, при первой регистрации в Украине уплачивается определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равна 499 620 грн – уплачивается 3%;

больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн – уплачивается 4%;

больше чем 878 120 грн – уплачивается 5%.

Обращаем внимание, что при первой регистрации от уплаты обязательного государственного пенсионного страхования освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.