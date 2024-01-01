Який розмір пенсійного збору за першу реєстрацію передбачено в 2025 році

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для громадян залишається на рівні 2024 року у розмірі 3028 грн. Це означає, що розмір ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто лишається незмінним. Адже саме від прожиткового мінімум залежить розрахунок зазначеного податку.

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Отже, у 2025 році розмір ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто становить на рівні:

3 % – об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % – об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Об’єкт оподаткування – це вартість легкового автомобіля, що зазначена у договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.

Незалежно від того, машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Звертаємо увагу, що при першій реєстрації від сплати обов’язкового державного пенсійного страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.