Какой самый популярный зарубежный автобусный маршрут из Украины

В Реестре опубликована информация обо всех действующих маршрутах, на которые выданы соответствующие разрешительные документы.

По состоянию на 8 октября Украина имеет сообщение по 1237 международным автобусным маршрутам. Статистика показывает, что самым популярным направлением сейчас является не польский, а молдавский – на Кишинев.

Обнародованные данные позволят любому, как пишет Укртрансбезопасность, анализировать информацию и строить собственную логистику, поскольку в документе представлены не только сведения о количестве маршрутов, ключевые транспортные направления, но и рассказывается об основных тенденциях к увеличению/уменьшению пассажирского трафика.

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При этом сообщается, что опубликованные открытые данные не содержат информации, которая может угрожать национальной безопасности Украины. За этим при формировании такого реестра тщательно отслеживали разработчики разных государственных институтов, среди которых Укртрансбезпека, Министерство развития общин и территорий, Министерство цифровой трансформации, а также зарубежные организации, имеющие опыт в создании таких программ.

Инфографика: Укртрансбезопасность

Такое содержание также позволяет автоперевозчикам прогнозировать популярность имеющихся маршрутов и определять потребность в дополнительных. Кроме этого, можно формировать под действующие маршруты стыковочные региональные и местные рейсы, поскольку реестр содержит информацию, подает точный график движения автобусов по маршруту, расписание и перечень остановок, их продолжительность, общее время путешествия, исполнителей маршрута и др.