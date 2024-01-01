Який найпопулярніший закордонний автобусний маршрут з України

В Реєстрі опубліковано інформацію про всі діючі маршрути, на які видано відповідні дозвільні документи.

Станом на 8 жовтня України має сполучення за 1237 міжнародними автобусними маршрутами. Статистика показує, що найпопулярнішим напрямком нині є не польський, а молдавський – на Кишинів.

Опубліковані дані дозволять будь-кому, як пише Укртрансбезпека, аналізувати інформацію й будувати власну логістику, оскільки в документі подано не лише відомості про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, але й розповідається про основні тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку.

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При цьому повідомляється, що опубліковані відкриті дані не містять інформації, яка може загрожувати національній безпеці України. За цим при формуванні такого реєстру ретельно відстежували розробники різник державних інституцій, з-поміж яких Укртрансбезпека, Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство цифрової трансформації, а також закордонні організації, що мають досвід у створенні таких програм.

Інфографіка: Укртрансбезпека

Такий зміст також дозволяє автоперевізникам прогнозувати популярність наявних маршрутів та визначати потребу у додаткових. Окрім цього, можна формувати під чинні маршрути стикові регіональні та місцеві рейси, оскільки реєстр містить інформацію, подає точний графік руху автобусів по маршруту, розклад та перелік зупинок, їх тривалість, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.