Какой штраф, если оставить животное в своем автомобиле

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Собака в машине
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Температура воздуха, даже в тени, внутри авто стремительно растет, а это может привести к перегреву, обезвоживанию или даже смерти животного.
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Большинство животных не способны эффективно охлаждаться в душном пространстве, ведь терморегуляция происходит через ускоренное дыхание, которое не работает в раскаленном авто.
У КГГА напомнили, что за оставление животного в авто может быть следующее наказание:
- штраф – от 3 400 до 5 950 грн;
- в более тяжелых случаях – ограничение или лишение свободы до 3 лет;
- возможна конфискация животного.