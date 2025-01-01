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Какой штраф, если оставить животное в своем автомобиле

Киевлянам напоминают о наказании за оставление животных в машине во время жары. Сумма штрафа может быть очень существенная.
Какой штраф за закрытую в авто собаку - Auto24

ФОТО: https //freepik.com/|

Собака в машине

Евгений Гудущан
logo8 июля, 21:10
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Температура воздуха, даже в тени, внутри авто стремительно растет, а это может привести к перегреву, обезвоживанию или даже смерти животного.

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Большинство животных не способны эффективно охлаждаться в душном пространстве, ведь терморегуляция происходит через ускоренное дыхание, которое не работает в раскаленном авто.

У КГГА напомнили, что за оставление животного в авто может быть следующее наказание:

  • штраф – от 3 400 до 5 950 грн;
  • в более тяжелых случаях – ограничение или лишение свободы до 3 лет;
  • возможна конфискация животного.
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