Укр
Ру

Який штраф, якщо залишити тварину в своєму авто

Киянам нагадують про покарання за залишення тварин в автівці під час спеки. Сума штрафу може бути дуже суттєва.
Який штраф за зачинену у авто собаку - Auto24

ФОТО: https //freepik.com/|

Собака у авто

Євген Гудущан
logo8 липня, 21:10
logo0
logo0 хв

Температура повітря, навіть у затінку, всередині авто стрімко зростає, а це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини.

Читайте також: "Ашан" заборонив залишати собак в спекотному салоні авто: разом заходьте в магазин

Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.

У КМДА нагадали, що за залишення тварини в авто може бути наступне покарання:

  • штраф – від 3 400 до 5 950 грн;
  • у тяжчих випадках – обмеження або позбавлення волі до 3 років;
  • можлива конфіскація тварини.
#Київ #Законодавство #Автобізнес #Новини #Штрафи