Який штраф, якщо залишити тварину в своєму авто

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Собака у авто
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Температура повітря, навіть у затінку, всередині авто стрімко зростає, а це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини.
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Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.
У КМДА нагадали, що за залишення тварини в авто може бути наступне покарання:
- штраф – від 3 400 до 5 950 грн;
- у тяжчих випадках – обмеження або позбавлення волі до 3 років;
- можлива конфіскація тварини.