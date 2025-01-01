Який штраф, якщо залишити тварину в своєму авто

Температура повітря, навіть у затінку, всередині авто стрімко зростає, а це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини.

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Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.

У КМДА нагадали, що за залишення тварини в авто може бути наступне покарання: