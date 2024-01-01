"Ашан" заборонив залишати собак в спекотному салоні авто: разом заходьте в магазин

Спекотні дні змусили зробити деякі винятки для власників собак, котрі приїхали зробити покупки в магазині. Наболіле питання вирішено, хоча в маркетах інших брендів з собаками в заклади торгівлі вхід заборонено.

Auchan знайшов рішення, воно лежало на поверхні: інженери торгової мережі розробили й замовили візки (коляски) для собак. Таке нововведення дозволило не залишати тварину на вулиці або у перегрітому автомобілі, а брати з собою.

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Проблемне питання знято. Тепер на стоянках біля маркетів мережі ніхто не буде обурюватися й дорікати власникам автомобілів, що ті лишили в задушливому салоні собаку, а самі відправилися в шоп-тур. Собачники нововведенню тільки раді: хто, як не вони, знають, як важко організувати шопінг, якщо в поїздці їх супроводжує чотирилапий друг.

Auchan взявся виправляти ситуацію. Випробування візків розпочалися 25 червня у трьох гіпермаркетах "Ашан" у Познані. Перші відгуки виявилися позитивні.

Ось так виглядають колясочки для собак різної ваги. Фото з сайту whitemad.pl

В рамках випробувань клієнти можуть для тесту використовувати різнорозмірні коляски. Вони виготовлені з врахуванням розміру та маси собак. Власникам лише за розміщеними табличками пояснень слід вибрати візок, пристосований до ваги собаки – 10 або 25 кг.

Після кожного використання коляска миється, дезінфікується, а її килимок очищується співробітниками магазину. Таким чином наступний користувач візка може не турбуватися, оскільки усі гігієнічні процедури виконано за сучасними стандартами.

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Також у магазинах "Ашан" можна вільно пересуватися по відділах з собаками-поводирями, які супроводжують сліпих людей та людей з іншими обмеженими можливостями. Невеликі собаки та інші тварини, яких носять на руках, у кошиках чи переносних сумках, також можуть супроводжувати своїх власників у магазині за умови, що вони не заважають іншим покупцям під час покупок та не підходять близько до харчових продуктів.

Французька мережа почала тестувати рішення, яке раніше не було в Польщі, але вже може стати поширеним за його межами. Фото: poznan.wyborcza.pl

Поки Auchan відпрацьовує технологію в пілотному варіанті у Познані. Однак вже зараз вивчається можливість запровадити подібне по всій Польщі, оскільки відгуки про новинку лише позитивні.

"До собак їх власники ставляться як до членів сім'ї. В «Ашані» ми це добре розуміємо. Звідси й ідея впровадження спеціальних візків для собак", – сказала директор зі зв'язків із громадськістю Auchan Polska Ханна Бернатович.