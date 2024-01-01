"Ашан" запретил оставлять собак в жарком салоне авто: вместе заходите в магазин

Жаркие дни заставили сделать некоторые исключения для владельцев собак, приехавших сделать покупки в магазине. Наболевший вопрос решен на раз, хотя в маркетах других брендов с собаками в заведения торговли вход запрещен.

Auchan нашел решение. Оно лежало на поверхности: инженеры торговой сети разработали и заказали тележки (коляски) для собак. Такое нововведение позволило не оставлять животное на улице или в перегретом автомобиле, а брать с собой.

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Проблемный вопрос снят. Теперь на стоянках возле маркетов сети никто не будет возмущаться и упрекать владельцев автомобилей, что те оставили в душном салоне собаку, а сами отправились в шоп-тур. Собачники нововведению только рады: кто, как не они, знают, как трудно организовать шопинг, если в поездке их сопровождает четвероногий друг.

Auchan взялся исправлять ситуацию. Испытания колясок начались 25 июня в трех гипермаркетах "Ашан" в Познани. Первые отзывы оказались положительные.

Вот так выглядят колясочки для собак разного веса. Фото с сайта whitemad.pl

В рамках испытаний клиенты могут для теста использовать разноразмерные коляски. Они изготовлены с учетом размера и массы собак. Владельцам только по размещенным табличками объяснений следует выбрать тележку, приспособлен к весу четырехлапого – 10 или 25 кг.

После каждого использования коляска моется, дезинфицируется, а ее коврик очищается сотрудниками магазина. Таким образом следующий пользователь коляски может не беспокоиться, поскольку все гигиенические процедуры выполнены по современным стандартам.

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Также в магазинах "Ашан" можно свободно передвигаться по отделам с собаками-поводырями, которые сопровождают слепых людей и людей с другими ограниченными возможностями. Небольшие собаки и другие животные, которых носят на руках, в корзинах или переносных сумках, также могут сопровождать своих владельцев в магазине при условии, что они не мешают другим покупателям во время покупок и не подходят близко к пищевым продуктам.

Французская сеть начала тестировать решение, которое ранее не было в Польше, но уже может стать распространенным за его пределами. Фото: poznan.wyborcza.pl

Пока Auchan отрабатывает технологию в пилотном варианте в Познани. Однако уже сейчас изучается возможность ввести подобное по всей Польше, поскольку отзывы о новинке только положительные.

"К собакам их владельцы относятся как к членам семьи. В "Ашане" мы это хорошо понимаем. Отсюда и идея внедрения специальных тележек для собак", – сказала директор по связям с общественностью Auchan Polska Ханна Бернатович.