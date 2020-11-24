Штраф за невыполнение требования полицейского об остановке – 153 гривны. Но за такое нарушение могут лишить права управления.

Кодекс Украины об административных правонарушениях регламентирует ответственность за невыполнение требования полицейского об остановке следующим образом:

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Невыполнение водителями требований полицейского, а водителями военных транспортных средств – требований должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства – влечет за собой наложение штрафа в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. (Статья 122-2 КУАП).

Стоит отметить, что штраф за такое нарушение может вынести полицейский, а вопросы относительно лишения права управления транспортными средствами решаются только через суд.

Кроме того важно, что законность остановки не регламентируется, то есть водитель должен остановиться, даже если такая остановка незаконна.