Штраф за невиконання вимоги поліцейського про зупинку – 153 гривні. Але за таке порушення можуть позбавити права керування.

Кодекс України про адміністративні правопорушення регламентує відповідальність за невиконання вимоги поліцейського про зупинку наступним чином:

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Невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. (Стаття 122-2 КУАП).

Варто зазначити, що штраф за таке порушення може винести поліцейський, а питання щодо позбавлення права керування транспортними засобами вирішується лише через суд.

Крім того важливо, що законність зупинки не регламентується, тобто водій повинен зупинитись, навіть якщо така зупинка незаконна.