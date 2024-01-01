Какой штраф предусмотрен за остановку на местах для лиц с инвалидностью

У патрульной полиции Киевской области напомнили о парковке на местах для транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водителей, перевозящих людей с инвалидностью.

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Эти места обозначены дорожным знаком 7.17 "Водитель с инвалидностью" вместе со знаками 5.42.1, 5.42.2 и 5.43 "Место для стоянки". Кроме того, обозначения может дублироваться разметкой 1.30.

В случае выявления правонарушения - патрульные проводят профилактическую беседу с водителем-нарушителем и выносят постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью) КоАП. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.