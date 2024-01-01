Який штраф передбачено за зупинку на місцях для осіб з інвалідністю

У патрульній поліції Київської області нагадали про паркування на місцях для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водіїв, що перевозять людей з інвалідністю.

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Ці місця позначені дорожнім знаком 7.17 "Водій з інвалідністю" разом зі знаками 5.42.1, 5.42.2 та 5.43 "Місце для стоянки". Окрім того, позначення може дублюватись розміткою 1.30.

У разі виявлення правопорушення — патрульні проводять профілактичну бесіду з керманичем-порушником та виносять постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) КУпАП. Санкцією цієї статті передбачено штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень.