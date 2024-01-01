Какой штраф в Нидерландах за отсутствие брызговиков на авто

Машину можно было бы считать технически исправной, но офицеры полиции обратили внимание на то, что задние колеса магистрального тягача не были оснащены обязательными брызговиками сообщает Transport Online. По словам полиции, это серьезное нарушение, угрожающее безопасности участников дорожного движения.

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Этот вспомогательный атрибут является обязательным для предотвращения разбрызгивания воды, грязи или гравия с шин. Его отсутствие создает опасность как для других участников дорожного движения, так и для транспортных средств.

Движение грузовика, регистрационная принадлежность, марка и модель которого не указываются, запретили до устранения технической неисправности. Его вывели с трассы. А водителю выписали штраф в размере 310 евро, что в конвертации примерно соответствует сумме в почти 15 тысяч гривен.

Фото: Politie Zeeland-West-Brabant

Для сравнения: в Украине за отсутствие брызговиков или грязезащитных фартуков на транспортном средстве, который их должен иметь, водителя оштрафуют на 340 гривен (ст. 121 ч. 1 КУоАП).

Если нарушение повторится в течение года, штраф может быть увеличен до лишения права управления транспортом от 3 до 6 месяцев или административного ареста на 5-10 суток.