Який штраф у Нідерландах за відсутність бризковиків на авто

Машину можна було б вважати технічно справною, але офіцери поліції звернули увагу на те, що задні колеса магістрального тягача не були оснащені обов'язковими бризковиками повідомляє Transport Online. За словами поліції, це серйозне порушення, що загрожує безпеці учасників дорожнього руху.

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Цей допоміжний атрибут є обов'язковим для запобігання розбризкуванню води, бруду або гравію з шин. Його відсутність створює небезпеку як для інших учасників дорожнього руху, так і для транспортних засобів.

Рух вантажівки, реєстраційна належність, марка та модель якої не вказуються, заборонили до усунення технічної несправності. Її вивели з траси. А водієві виписали штраф у розмірі 310 євро, що в конвертації приблизно відповідає сумі в майже 15 тисяч гривень.

Фото: Politie Zeeland-West-Brabant

Для порівняння: в Україні за відсутність бризковиків чи брудозахисних фартухів на транспортному засобі, який їх має мати, водія оштрафують на 340 гривень (ст. 121 ч. 1 КУпАП).

Якщо порушення повториться протягом року, штраф може бути збільшений до позбавлення права керування транспортом від 3 до 6 місяців або адміністративного арешту на 5-10 діб.