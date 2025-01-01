Какой штраф за благодарность аварийкой: официальный ответ полиции

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснил, может ли ждать водителя ответственность, за использование аварийной сигнализации для "благодарности" или "извинения".

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Согласно ПДД, водители должны включать аварийную сигнализацию (аварийку) по определенным причинам, когда хотят передать определенную информацию другим участникам движения, а именно:

п. 9.9. ПДД аварийная световая сигнализация должна быть включена:

а) в случае вынужденной остановки на дороге;

б) в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

в) на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;

г) на механическом транспортном средстве, что буксируется;

г) на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

д) на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

е) в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

"И наконец, что не написано в ПДД - благодарность или извинения: Классический случай - когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге). Конечно, что использование должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге и не мешать движению и не создавать аварийной обстановки. То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, что мы не "формируем" вопрос вежливости на дороге", - пишет Алексей Билошицкий.

Какая ответственность?

Согласно ПДД Украины, за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф 510 грн (часть вторая ст. 122 КУоАП). Лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

Стоит отметить, что указанная статья предусматривает штраф именно за нарушение правил “пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления”. То есть формально использование аварийки для “благодарности” или “извинения” не подпадает под такое определение.