Який штраф за подяку аварійкою: офіційна відповідь поліції

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, чи може чекати водія відповідальність, за використання аварійної сигналізації для "подяки" або "вибачення".

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Згідно ПДР, водії повинні вмикати аварійну сигналізацію (аварійку) з визначених причин, коли хочуть передати певну інформацію іншим учасникам руху, а саме:

п. 9.9. ПДР аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

а) у разі вимушеної зупинки на дорозі;

б) у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено;

г) на механічному транспортному засобі, що буксирується;

ґ) на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їхньої посадки чи висадки;

д) на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

е) у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

"Й нарешті, що не написано в ПДР — подяка або вибачення: Класичний випадок — коли водій хоче подякувати або вибачитися за маневр (наприклад, за пропуск в черзі або за помилку на дорозі). Звісно, що використання має відповідати реальним умовам та обстановці на дорозі та не заважати руху й не створювати аварійної обстановки. Тобто аварійку не слід використовувати в ситуаціях, коли це створить аварійну ситуацію. І звісно, що ми не "формуємо" питання ввічливості на дорозі", - пише Олексій Білошицький.

Яка відповідальність?

Згідно з ПДР України, за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф 510 грн (частина друга ст. 122 КУпАП). Позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.

Варто зазначити, що вказана стаття передбачає штраф саме за порушення правил “користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку”. Тобто формально використання аварійки для “подяки” або “вибачення” не підпадає під таке визначення.