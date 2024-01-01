Коли потрібно використовувати "аварійку" і чи можливий штраф за неналежне використання

Тема не передбаченого правилами дорожнього руху використання аварійної сигналізації викликала бурхливі обговорення. Подейкують, що за "вибачення" або "подяку" аварійкою поліцейські можуть накласти штраф. Тож розберемось, чи це правда.

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Необхідність використання аварійної сигналізації регламентована правилами дорожнього руху. Згідно пункту 9.9 документа аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

а) у разі вимушеної зупинки на дорозі;

б) у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

{Підпункт "б" пункту 9.9 в редакції Постанови КМ № 1029 від 26.09.2011}

в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;

г) на механічному транспортному засобі, що буксирується;

ґ) на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки чи висадки;

д) на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

е) у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Водночас правила дорожнього руху не містять прямої заборони та жодних обмежень стосовно використання аварійної сигналізації в інших ситуаціях.

У соцмережах посилаються на можливість штрафу згідно ч.2 ст.122 КупАП. Втім там написано: "Порушення правил ... користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів...".

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Тобто, за "порушення правил користування попереджувальними сигналами" можуть штрафувати лише "при початку руху чи зміні його напрямку". Якщо простою мовою, лише при не увімкненні сигналів повороту при маневрі.

Отже, штрафів за використання аварійної сигналізації для "вибачення" або "подяки" в українському законодавстві не передбачено. Також немає даних про спроби поліції виписувати за це постанови. Тож не варто цуратись елементарної ввічливості на дорозі.