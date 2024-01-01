Когда нужно использовать "аварийку" и возможен ли штраф за ненадлежащее использование

Тема не предусмотренного правилами дорожного движения использования аварийной сигнализации вызвала бурные обсуждения. Говорят, что за “извинения” или “благодарность” аварийкой полицейские могут наложить штраф. Поэтому разберемся, правда ли это.

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Необходимость использования аварийной сигнализации регламентирована правилами дорожного движения. Согласно пункту 9.9 документа аварийная световая сигнализация должна быть включена:

а) в случае вынужденной остановки на дороге;

б) в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

{Подпункт "б" пункта 9.9 в редакции Постановления КМ № 1029 от 26.09.2011}

в) на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено настоящими Правилами;

г) на механическом транспортном средстве, что буксируется;

г) на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

д) на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

е) в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

В то же время правила дорожного движения не содержат прямого запрета и никаких ограничений относительно использования аварийной сигнализации в других ситуациях.

В соцсетях ссылаются на возможность штрафа согласно ч.2 ст.122 КУоАП. Впрочем там написано: "Нарушение правил ... пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов ...".

То есть, за "нарушение правил пользования предупредительными сигналами" могут штрафовать только "при начале движения или изменении его направления". Если простым языком, только при не включении сигналов поворота при маневре.

Итак, штрафов за использование аварийной сигнализации для "извинения" или "благодарности" в украинском законодательстве не предусмотрено. Также нет данных о попытках полиции выписывать за это постановления. Поэтому не стоит отказываться от элементарной вежливости на дороге.