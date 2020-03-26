За неосвітлені номерні знаки можна не тільки отримати штраф, але й тимчасово позбутись авто – його можуть забрати на штрафмайданчик.

Керувати автомобілем з неосвітленим номерним знаком (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) заборонено.

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Штраф становить 170 грн. Повторне порушення протягом року тягне 255 грн. штрафу або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

У даному випадку інспектору надано право заборонити експлуатацію автомобіля та тимчасово його затримати шляхом блокування або доставлення на спеціальний майданчик до усунення несправностей.

Однак, тимчасове затримання може бути здійснено лише після складення інспектором акту огляду та тимчасового затримання автомобіля. Такий акт може бути складено лише у присутності двох понятих. Один примірник акту поліцейський зобов’язаний надати водієві.

У разі, коли поліцейський не дотримується вказаної процедури, таке затримання автомобіля є незаконним.

Якщо ж водій усуне несправність на місці зупинки, то інспектор не має права здійснювати тимчасове затримання автомобіля.

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