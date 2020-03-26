За неосвещенные номерные знаки можно не только получить штраф, но и временно лишиться авто – его могут забрать на штрафплощадку.

Управлять автомобилем с неосвещенным номерным знаком (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) запрещено.

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Штраф составляет 170 грн. Повторное нарушение в течение года влечет 255 грн. штрафа или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

В данном случае инспектору предоставлено право запретить эксплуатацию автомобиля и временно его задержать путем блокировки или доставки на специальную площадку до устранения неисправностей.

Однако, временное задержание может быть осуществлено только после составления инспектором акта осмотра и временного задержания автомобиля. Такой акт может быть составлен только в присутствии двоих понятых. Один экземпляр акта полицейский обязан оказать водителю.

В случае, когда полицейский не соблюдает указанную процедуру, такое задержание автомобиля является незаконным.

Если же водитель устранит неисправность на месте остановки, то инспектор не имеет права осуществлять временное задержание автомобиля.

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