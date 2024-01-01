Полиция опять оштрафовала автовладельца за красные поворотники на его машине

Патрульная полиция Киевской области напоминает, что согласно пп. 31.4.3.а ПДД Украины, если количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства - эксплуатация такого транспортного средства запрещена.

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Патрульные выносят на водителей постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов) КУоАП.

Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 340 гривен.

К примеру, недавно на улице Магистральной в Боярке инспекторы отдела безопасности дорожного движения увидели автомобиль Volkswagen Jetta, у которого были установлены задние указатели поворота красного цвета.

Поэтому патрульные остановили этот автомобиль и вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованный с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов) КУоАП.