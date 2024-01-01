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Поліція знову оштрафувала автовласника за червоні "поворотники" на його авто

Якщо зовнішні світлові прилади не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу та вимогам українських стандартів, за це передбачена адміністративна відповідальність. Поліція знову знайшла порушника.
Який штраф виписують поліцейські за червоні поворотники - Auto24
Євген Гудущан
logo25 квітня, 15:20
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Патрульна поліція Київської області нагадує, що згідно зі пп. 31.4.3.а ПДР України, якщо кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу — експлуатацію такого транспортного засобу заборонено.

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Патрульні виносять на керманичів постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів) КУпАП.

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

Наприклад, нещодавно на вулиці Магістральній у Боярці інспектори відділу безпеки дорожнього руху побачили автомобіль Volkswagen Jetta, у якого були встановлені задні покажчики повороту червоного кольору.

Тож патрульні зупинили це авто та винесли на керманича постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів) КУпАП.

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