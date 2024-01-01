Поліція знову оштрафувала автовласника за червоні "поворотники" на його авто

Патрульна поліція Київської області нагадує, що згідно зі пп. 31.4.3.а ПДР України, якщо кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу — експлуатацію такого транспортного засобу заборонено.

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Патрульні виносять на керманичів постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів) КУпАП.

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

Наприклад, нещодавно на вулиці Магістральній у Боярці інспектори відділу безпеки дорожнього руху побачили автомобіль Volkswagen Jetta, у якого були встановлені задні покажчики повороту червоного кольору.

Тож патрульні зупинили це авто та винесли на керманича постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів) КУпАП.