Какой штраф за нарушение правил проезда железнодорожного переезда

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Железнодорожный переезд является объектом повышенной опасности, где пересекаются железнодорожные пути и автомобильные пути. Патрульная полиция Киева напомнила правила проезда железнодорожного переезда.
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Движение через переезд запрещается, если:
- дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;
- шлагбаум опущен или начал опускаться;
- включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
- за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
- к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:
- дорожной разметкой - стоп-линией;
- дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
- шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть его сигналы;
- не ближе 10 м до ближайшего рельса.
Напомним, что по ч. 2 ст. 123 КУоАП влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). Также предусмотрена ответственность, в частности, в виде лишения права управления от 6 до 12 месяцев или административного ареста от 7 до 10 суток.