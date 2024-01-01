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Какой штраф за нарушение правил проезда железнодорожного переезда

Нарушение правил проезда железнодорожного переезда не слишком распространенное нарушение. Но в случае аварии на железнодорожном переезде последствия могут быть очень опасными.
Какой штраф выписывает за железнодорожный переезд - Auto24
Евгений Гудущан
logo9 мая, 20:20
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Железнодорожный переезд является объектом повышенной опасности, где пересекаются железнодорожные пути и автомобильные пути. Патрульная полиция Киева напомнила правила проезда железнодорожного переезда.

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Движение через переезд запрещается, если:

  • дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;
  • шлагбаум опущен или начал опускаться;
  • включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
  • за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
  • к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель должен остановиться перед:

  • дорожной разметкой - стоп-линией;
  • дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
  • шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть его сигналы;
  • не ближе 10 м до ближайшего рельса.

Напомним, что по ч. 2 ст. 123 КУоАП влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). Также предусмотрена ответственность, в частности, в виде лишения права управления от 6 до 12 месяцев или административного ареста от 7 до 10 суток.

#Автомобилисту #Советы