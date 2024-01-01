Какой штраф за невключенный сигнал поворота

Патрульная полиция Киевской области ежедневно выявляет водителей, которые игнорируют это правило дорожного движения, не учитывая, что таким образом они могут создать аварийную обстановку или вызвать дорожно-транспортное происшествие.

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В полиции напоминают, что согласно ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления) КУоАП, за это правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 510 гривен.

Подавать сигнал указателями поворота надо заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 метров вне их.

Согласно правилам водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: