Укр
Ру

Какой штраф за невключенный сигнал поворота

Полиция штрафует водителей за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.
На сколько штрафует полиция за невключенный поворотник - Auto24

Сигнал поворота

Евгений Гудущан
logo14 февраля, 11:51
logo0
logo0 мин

Патрульная полиция Киевской области ежедневно выявляет водителей, которые игнорируют это правило дорожного движения, не учитывая, что таким образом они могут создать аварийную обстановку или вызвать дорожно-транспортное происшествие.

Читайте также: Когда нужно включать указатель поворота: советы от полиции

В полиции напоминают, что согласно ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления) КУоАП, за это правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 510 гривен.

Подавать сигнал указателями поворота надо заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 метров вне их.

Согласно правилам водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

  • перед началом движения и остановкой;
  • перед перестроением, поворотом или разворотом.
#Автомобилисту #Советы