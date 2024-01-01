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Який штраф за невключений сигнал повороту

Поліція штрафує водіїв за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.
На скільки штрафує поліція за невключений поворотник - Auto24

Сигнал повороту

Євген Гудущан
logo14 лютого, 11:51
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Патрульна поліція Київської області щодня виявляє водіїв, які ігнорують це правило дорожнього руху, не враховуючи, що таким чином вони можуть створити аварійну обстановку або спричинити дорожньо-транспортну пригоду.

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У поліції нагадують, що згідно зі ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП, за це правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром 510 гривень.

Подавати сигнал покажчиками повороту треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.

Згідно з правилами водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

  • перед початком руху і зупинкою;
  • перед перестроюванням, поворотом або розворотом.
#Автомобілісту #Поради