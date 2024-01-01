Який штраф за невключений сигнал повороту

Патрульна поліція Київської області щодня виявляє водіїв, які ігнорують це правило дорожнього руху, не враховуючи, що таким чином вони можуть створити аварійну обстановку або спричинити дорожньо-транспортну пригоду.

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У поліції нагадують, що згідно зі ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП, за це правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром 510 гривень.

Подавати сигнал покажчиками повороту треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.

Згідно з правилами водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: