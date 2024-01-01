Украинская полиция начинает штрафовать владельцев Tesla: известна причина

Полиция продолжает привлекать к административной ответственности водителей, нарушающих требования законодательства по использованию номерных знаков. В частности, если на переднем бампере номера нет или он закреплен в неустановленном месте.

Читайте также: Когда нужно использовать "аварийку" и возможен ли штраф за ненадлежащее использование

На днях полиция остановила несколько таких автомобилей:

на 27 км автодороги Киев-Чернигов обнаружили автомобиль Tesla Model Y с отсутствующими номерными знаками;

в селе Семиполки, что на 59 км автодороги Киев-Чернигов обнаружили транспортное средство Honda CR-V с номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству;

а 59 км автодороги Киев – Чернигов заметили авто Audi A4, номерной знак которого был установлен не в установленном для этого месте – за ветровым стеклом.

В патрульной полиции Киевской области напомнили, что управление или эксплуатация транспортного средства запрещена:

без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

с перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

с закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

совершение других умышленных действий, направленных на сокрытие номерного знака.

В случае выявления нарушения полицейские останавливают транспортные средства и выносят водителям постановления по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков) КоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1190 гривен.