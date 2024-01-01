Укр
Ру

Українська поліція починає штрафувати власників Tesla: яка причина

Поліція продовжує притягати до відповідальності водіїв, що порушують вимоги законодавства щодо використання номерних знаків. Серед них багато власників автомобілів Tesla, на передньому бампері яких не передбачено встановлення номерних знаків.
Який штраф за брудні або відсутні номери - Auto24
Євген Гудущан
logo28 березня, 15:00
logo0
logo0 хв

Поліція продовжує притягати до адміністративної відповідальності водіїв, що порушують вимоги законодавства щодо використання номерних знаків. Зокрема, якщо на передньому бампері номера нема або він закріплений в невстановленому місці.

Читайте також: Коли потрібно використовувати "аварійку" і чи можливий штраф за неналежне використання

Днями поліція зупинила кілька таких авто:

  • на 27 км автодороги Київ — Чернігів виявили автомобіль Tesla Model Y з відсутніми номерними знаками;
  • у селі Семиполки, що на 59 км автодороги Київ — Чернігів виявили транспортний засіб Honda CR-V з номерними знаками, які не належать цьому транспортному засобу;
  • а 59 км автодороги Київ — Чернігів помітили авто Audi A4, номерний знак якого був встановлений не в установленому для цього місці — за вітровим склом.

У патрульній поліції Київської області нагадали, що керування або експлуатація транспортного засобу заборонена:

  • без номерного знака;
  • з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
  • з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
  • зі закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
  • вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.

У випадку виявлення порушення поліцейські зупиняють транспортні засоби та виносять водіям постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.

#Фото #Поради #Реєстрація авто #Автомобілісту #Поліція