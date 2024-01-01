Українська поліція починає штрафувати власників Tesla: яка причина

Поліція продовжує притягати до адміністративної відповідальності водіїв, що порушують вимоги законодавства щодо використання номерних знаків. Зокрема, якщо на передньому бампері номера нема або він закріплений в невстановленому місці.

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Днями поліція зупинила кілька таких авто:

на 27 км автодороги Київ — Чернігів виявили автомобіль Tesla Model Y з відсутніми номерними знаками;

у селі Семиполки, що на 59 км автодороги Київ — Чернігів виявили транспортний засіб Honda CR-V з номерними знаками, які не належать цьому транспортному засобу;

а 59 км автодороги Київ — Чернігів помітили авто Audi A4, номерний знак якого був встановлений не в установленому для цього місці — за вітровим склом.

У патрульній поліції Київської області нагадали, що керування або експлуатація транспортного засобу заборонена:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

зі закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.

У випадку виявлення порушення поліцейські зупиняють транспортні засоби та виносять водіям постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.