Какой штраф за отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опроверг информацию о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

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“Никаких изменений в требованиях к комплектации транспортных средств не произошло. Они остаются неизменными уже много лет и четко прописаны в Правилах дорожного движения”, – отмечает Алексей Билошицкий.

В автомобиле должны быть:

аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;

знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;

исправный огнетушитель.

Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и тому подобное.

К тому же несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу.

Чаще всего особенно придирчивые сотрудники полиции применяют часть 1 статьи 121 КУоАП, которая предусматривает сообщение о том, что водитель управляет автомобилем с технической неисправностью, при которой эксплуатация транспортных средств запрещена. За данное нарушение предусмотрен штраф - 340 грн.