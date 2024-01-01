Який штраф за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто

Аптечка, знак аварійної зупинки та вогнегасник повинні бути у кожному авто.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував інформацію про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знаку аварійної зупинки.
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“Жодних змін у вимогах до комплектації транспортних засобів не відбулося. Вони залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в Правилах дорожнього руху”, - зазначає Олексій Білошицький.
У авто мають бути:
- аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
- знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
- справний вогнегасник.
Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо.
Так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу.
Частіше всього особливо прискіпливі співробітники поліції застосовують частину 1 статті 121 КУоАП, яка передбачає повідомлення про те, що водій керує автомобілем з технічною несправністю, при якій експлуатація транспортних засобів заборонена. За дане порушення передбачений штраф — 340 грн.