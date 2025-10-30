Какой штраф за пользование телефоном во время движения

По убеждению патрульной полиция Киева использование телефона за рулем остается одной из самых распространенных причин невнимательности водителей на дороге. По данным Нацполиции, именно отвлечение во время движения входит в тройку главных факторов, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям в Украине.

Читайте также: Система штрафных баллов для водителей: почему она не будет работать

Что запрещено

Во время управления транспортным средством водителю запрещено пользоваться телефоном держа его в руках. Штраф за нарушение этого правила определено частью второй статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Какой штраф предусмотрен

За нарушение этой нормы на водителя налагается штраф в размере 510 гривен. В случае фиксации правонарушения полицейским или камерой автоматической фиксации постановление может быть выписано непосредственно на месте или отправлено владельцу авто по почте.

Почему это опасно

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование телефона за рулем увеличивает риск попадания в ДТП в четыре раза. Водитель, который смотрит на экран, даже на две секунды отвлекается от дороги на десятки метров.

Украинские эксперты добавляют: даже короткий разговор или переписка в мессенджере снижает концентрацию внимания, что особенно опасно в условиях городского движения.

Что делать правильно

Существует вариант пользоваться телефоном без риска получения штрафа через гарнитуру или Bluetooth-систему автомобиля. Стоит помнить, что правила запрещают использование телефона держа его в руках. Использование держателя для телефона поможет избежать штрафа от полиции.