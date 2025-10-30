Який штраф за користування телефоном під час руху

На переконання патрульної поліція Києва використання телефону за кермом залишається однією з найпоширеніших причин неуважності водіїв на дорозі. За даними Нацполіції, саме відволікання під час руху входить до трійки головних факторів, які призводять до дорожньо-транспортних пригод в Україні.

Що заборонено

Під час керування транспортним засобом водієві заборонено користуватися телефоном тримаючи його у руках. Штраф за порушення цього правила визначене частиною другою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Який штраф передбачено

За порушення цієї норми на водія накладається штраф у розмірі 510 гривень. У разі фіксації правопорушення поліцейським або камерою автоматичної фіксації постанова може бути виписана безпосередньо на місці або надіслана власнику авто поштою.

Чому це небезпечно

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), використання телефону за кермом збільшує ризик потрапляння в ДТП у чотири рази. Водій, який дивиться на екран, навіть на дві секунди відволікається від дороги на десятки метрів.

Українські експерти додають: навіть коротка розмова або листування в месенджері знижує концентрацію уваги, що особливо небезпечно в умовах міського руху.

Що робити правильно

Існує варіант користуватися телефоном без ризику отримання штрафу через гарнітуру або Bluetooth-систему автомобіля. Варто пам’ятати, що правила забороняють використання телефону тримаючи його у руках. Використання тримача для телефону допоможе уникнути штрафу від поліції.