Какой штраф за телефон за рулем

Украинские правила дорожного движения запрещают водителям “во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время выполнения ими неотложного служебного задания)”. Об этом напомнила Патрульная полиция Киева.

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При этом разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, что позволяет не держать устройство в руках. Это может быть как проводное или беспроводное подключение к штатной аудиосистеме, так и просто держатель для телефона.

При использовании телефона в руках во время движения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП. Сумма штрафа за такое нарушение - 510 гривен.