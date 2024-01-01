Какой штраф за управление автомобилем без номеров

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Tesla Model 3 без переднего номерного знака
Украинское законодательство иногда бывает противоречивым. Например существует требование, чтобы на автомобилях было два номерных знака – передний и задний. Оба должны быть закреплены на предназначенном для этого месте, но существуют автомобили, конструкция которых не предусматривает установку переднего номерного знака.
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Это приводит к казусным ситуациям, и неоднозначным штрафам которые могут быть успешно обжалованы. К примеру, в конце прошлых суток на перекрестке улиц Броварская и Киевский Шлях в Борисполе патрульные заметили авто Tesla Model 3, которое двигалось без переднего номерного знака.
Согласно статье 121-3 КУоАП запрещено управление или эксплуатация транспортного средства:
- без номерного знака;
- с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;
- с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;
- с перевернутым или неосвещенным номерным знаком;
- с закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;
- с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;
- совершение других умышленных действий, направленных на сокрытие номерного знака.
Нарушение этих требований влечет за собой наложение штрафа в размере семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 грн).
В этом случае есть противоречие между пунктами одной и той же законодательной нормы. На Tesla Model 3 для американского рынка не существует установленного места для переднего номерного знака. Так что, в любом случае, даже если номер будет установлен, водитель является нарушителем статьи 121-3 КУоАП.