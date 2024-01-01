Який штраф за керування автомобілем без номерів

Українське законодавство подекуди буває суперечливим. Наприклад існує вимога, щоб на автомобілях було два номерні знаки – передній і задній. Обидва повинні бути закріплені на призначеному для цього місці, але існують автомобілі, конструкція яких не передбачає встановлення переднього номерного знаку.

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Це призводить до казусних ситуацій, і неоднозначних штрафів, які можуть бути успішно оскаржені. До прикладу, наприкінці минулої доби на перехресті вулиць Броварська та Київський Шлях у Борисполі патрульні помітили авто Tesla Model 3, що рухалося без переднього номерного знаку.

Згідно зі статтею 121-3 КУпАП заборонено керування або експлуатація транспортного засобу:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

зі закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.

Порушення цих вимог тягне за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 грн).

В цьому випадку є протиріччя між пунктами однієї й тієї ж законодавчої норми. На Tesla Model 3 для американського ринку не існує встановленого місця для переднього номерного знаку. Отже, у будь-якому випадку, навіть якщо номер буде встановлено, водій є порушником статті 121-3 КУПАП.