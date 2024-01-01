Какой штраф за управление автомобилем без "прав"

Штраф за управление автомобилем без "прав"
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У Патрульной полиции Киевской области сообщают что в случае выявления таких водителей отстраняют от управления транспортным средством и выносят постановление по ст. 126 (Управление лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.
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Штрафы за такие правонарушения существенные:
- управление лицом, которая не имеет права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, которая не имеет права управления таким транспортным средством, влечет за собой штраф в размере 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП);
- управление лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев (ч. 3 ст. 126 КУоАП);
- управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами, влечет за собой наложение штрафа в размере 20400 грн (ч. 4 ст. 126 КУоАП);
- совершение какого-либо из этих нарушений повторно в течение года - штраф в размере 40800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового (ч. 5 ст. 126 КУоАП).