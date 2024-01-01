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Какой штраф за управление автомобилем без "прав"

Полиция продолжает выявлять водителей, которые не имеют права управления, ограничены в этом праве или лишены такого права. Штраф за такое нарушение очень существенный.
Полиция объявила размер штрафа за управление автомобилем без "прав" - Auto24

Штраф за управление автомобилем без "прав"

Евгений Гудущан
logo14 февраля, 18:20
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У Патрульной полиции Киевской области сообщают что в случае выявления таких водителей отстраняют от управления транспортным средством и выносят постановление по ст. 126 (Управление лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

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Штрафы за такие правонарушения существенные:

  • управление лицом, которая не имеет права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, которая не имеет права управления таким транспортным средством, влечет за собой штраф в размере 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП);
  • управление лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев (ч. 3 ст. 126 КУоАП);
  • управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами, влечет за собой наложение штрафа в размере 20400 грн (ч. 4 ст. 126 КУоАП);
  • совершение какого-либо из этих нарушений повторно в течение года - штраф в размере 40800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

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