Який штраф за керування автомобілем без "прав"

Штраф за керування автомобілем без "прав"
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У Патрульній поліції Київської області повідомляють що у разі виявлення таких водіїв відстороняють від керування транспортним засобом та виносять постанову за ст. 126 (Керування особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.
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Штрафи за такі правопорушення суттєві:
- керування особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, тягне за собою штраф у розмірі 3400 грн (ч. 2 ст. 126 КУпАП);
- керування особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців (ч. 3 ст. 126 КУпАП);
- керування особою, позбавленою права керування транспортними засобами, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20400 грн (ч. 4 ст. 126 КУпАП);
- вчинення якогось із цих порушень повторно протягом року — штраф у розмірі 40800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (ч. 5 ст. 126 КУпАП).